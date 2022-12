Qatar: emiro Al Thani, abbiamo organizzato un torneo “eccezionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo mantenuto la promessa di organizzare un torneo eccezionale in un Paese arabo, che ha consentito ai popoli di tutto il mondo di conoscere la ricchezza della nostra cultura e l’origine dei nostri valori. Lo ha dichiarato l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, a seguito della conclusione dei Mondiali di calcio ospitati dal proprio Paese dal 20 novembre al 18 dicembre. “Mi congratulo con la nazionale argentina per aver vinto la Coppa del mondo Qatar 2022 e con la nazionale francese per il risultato raggiunto, e ringrazio tutte le squadre per il loro meraviglioso gioco e i tifosi che le hanno incoraggiate con entusiasmo”, ha affermato l’emiro in un tweet ripreso dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”.(Res)