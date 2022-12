Giordania: dispiegate forze e veicoli militari in attesa del vertice regionale di Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Giordania hanno annunciato che schiereranno forze e veicoli militari sulla strada che collega l'aeroporto internazionale Regina Alia alla regione del Mar Morto, per garantire la sicurezza durante il vertice regionale che prenderà avvio domani nel regno, noto con il nome di “Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato”. Lo hanno riferito le forze armate in un comunicato ripreso dall’emittente “Al Jazeera”. Diverse le personalità di Paesi del mondo arabo che si riuniranno per discutere di “delle sfide relative alla sicurezza alimentare, al traffico di sostanze stupefacenti e alla sicurezza energetica nella regione e nel mondo”. Tra i partecipanti vi sarà anche la Francia, secondo quanto annunciato in precedenza dall’Eliseo. Prevista, poi, anche la presenza del ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian.(Lib)