Libano: patriarca Rai, chiediamo indagine su morte militare Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo un indagine a livello sia nazionale sia internazionale per stabilire le circostanze del tragico incidente ad Al Aqabiya, nel Libano meridionale, dove è morto un militare irlandese della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Lo ha dichiarato il patriarca maronita libanese, cardinale Bechara Rai, in occasione del suo sermone durante la messa domenicale, durante il quale ha affermato che “è giunto il momento per lo Stato di porre le mani su tutte le armi illegittime e attuare la Risoluzione 1701 nella lettera e nello spirito, in quanto la sua attuazione finora è stata selettiva, arbitraria e limitata dalla decisione delle forze de facto”. “Questo soldato irlandese, venuto in Libano per proteggere la pace nel sud, è stato ucciso da un proiettile di odio. Questo tragico incidente, che distorce il volto del Libano, richiede un'indagine trasparente", ha aggiunto il patriarca. (segue) (Lib)