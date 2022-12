Romania: Metsola oggi e domani in visita di lavoro a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, effettua, a partire da oggi, una visita di lavoro di due giorni a Bucarest dove incontrerà diversi esponenti istituzionali e terrà un discorso in Parlamento. Secondo il programma della visita, Metsola avrà incontri con il presidente romeno Klaus Iohannis, con il primo ministro Nicolae Ciuca, ma anche con i presidenti di Camera e Senato - Marcel Ciolacu e Alina Gorghiu. Questo pomeriggio, la presidente del Parlamento europeo parlerà ai parlamentari romeni, che si riuniranno in seduta congiunta di Camera dei deputati e Senato. Alla seduta del Parlamento interverranno anche la presidente ad interim del Senato, Alina Gorghiu, il presidente della Camera dei deputati, Marcel Ciolacu, e il primo ministro Nicolae Ciuca. Saranno invitati membri del governo, eurodeputati romeni e capi delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze internazionali accreditate a Bucarest. Domani, Roberta Metsola incontrerà i giovani durante l'evento "Insieme siamo l'Europa", organizzato dall'Ufficio dell'Europarlamento in Romania, in collaborazione con la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bucarest. (Rob)