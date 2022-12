Energia: Simson, fondamentale trovare accordo su tetto al prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale trovare un accordo sul meccanismo di correzione del mercato del gas. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Energia di Bruxelles. Simson ha spiegato che, nel corso del Consiglio europeo di giovedì scorso, i leader europei hanno affidato ai ministri nazionali il chiaro compito di raggiungere un accordo oggi. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con la presidenza e gli Stati membri e credo fermamente che l'accordo sia a portata di mano", ha detto Simson. "Naturalmente, è necessario un forte spirito di compromesso da parte di tutti e la Commissione è qui per facilitare un approccio efficiente ed equilibrato", ha aggiunto. La commissaria europea ha poi ricordato le altre misure che saranno discusse oggi. "Dobbiamo anche raggiungere un accordo su proposte che ci permettano di trasformare l'acquisto congiunto di gas in realtà, che ci permettano di accelerare l'autorizzazione delle energie rinnovabili, di iniziare a lavorare per creare un indice complementare per il gas e per rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri", ha dichiarato Simson. (segue) (Beb)