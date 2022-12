Spagna: ministra Diaz partecipa a presentazione rapporto esperti su aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, parteciperà oggi alla presentazione del rapporto redatto dalla Commissione consultiva sul salario minimo interprofessionale (Smi) per determinare l'aumento che questo reddito minimo dovrebbe subire nel 2023. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", al termine della presentazione la ministra convocherà le parti sociali sebbene non sia obbligatorio un accordo in quanto il governo è tenuto solo a consultarle. Le ultime due volte, quando il Smi è passato da 950 a 965 euro al mese e da 965 agli attuali 1.000 euro, ha ottenuto solo il sostegno dei sindacati, mentre le associazioni imprenditoriali si sono ritirate da entrambe le trattative. In vista del 2023, dopo un anno caratterizzato da alti livelli di inflazione, la Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) e l'Unione generale dei lavoratori (Ugt) hanno chiesto di aumentare il salario minimo a 1.080 euro al mese, il che equivarrebbe a un aumento relativo dell'8 per cento, proteggere dalla perdita di potere d'acquisto i quasi due milioni di lavoratori. La scorsa settimana, l'associazione delle piccole e medie imprese (Cepyme) ha avvertito che gli aumenti del Smi approvati dal governo dal 2018 hanno causato la scomparsa di un totale di 217.500 posti di lavoro. (Spm)