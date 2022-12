Energia: Regno Unito "molto indietro" nell'isolamento termico domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è "molto indietro" rispetto ai Paesi dell'Unione europea nelle sue politiche in materia di isolamento domestico ed efficienza energetica e perderà ulteriore terreno se eliminerà le leggi europee. Lo ha rivelato una nuova ricerca di Another Europe is Possible e della fondazione tedesca Friedrich Ebert Foundation. Il rapporto afferma che il Regno Unito non è al passo con le nuove leggi dell'Ue che mirano a raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazione degli edifici per ridurre il consumo di energia primaria del 39 per cento entro il 2030. Con i prezzi dell'elettricità domestica nel Regno Unito che sono circa il 30 per cento più alti rispetto ai vicini paesi dell'Ue, il Paese ha una "mancanza di ambizione" per raggiungere tali obiettivi nonostante le pressioni sui prezzi. Un'ulteriore minaccia è rappresentata dal piano del governo britannico di eliminare migliaia di leggi europee dall’ordinamento nazionale entro la fine del prossimo anno, il che allargherà ulteriormente il divario. (Rel)