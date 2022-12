Regno Unito: rapporto, ruolo dell'idrogeno nel riscaldamento domestico è "limitato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le caldaie alimentate a idrogeno potrebbero avere un ruolo "limitato" nella sostituzione delle forniture di gas naturale per il riscaldamento delle abitazioni nel Regno Unito. Lo ha rivelato il rapporto di un gruppo di parlamentari del comitato per la scienza e la tecnologia della Camera dei Comuni. Secondo il rapporto, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio "non è una panacea" per ridurre le emissioni di gas serra del Paese. Il deputato conservatore Greg Clark, ex ministro dell'Energia, ha riconosciuto che sebbene l'idrogeno potrebbe essere utilizzato nel riscaldamento domestico - per sostituire le caldaie a gas utilizzate nell'85 per cento delle case del Regno Unito - "l'entità del suo potenziale (in termini di riscaldamento domestico) è ancora incerto e sembra essere limitato piuttosto che diffuso". Secondo il rapporto, sarebbe meglio applicare l'idrogeno ad aree dell'economia dove non ci sono ancora valide alternative verdi, come l'industria pesante e parti della rete ferroviaria. (Rel)