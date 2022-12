Usa: turbolenza investe volo di linea diretto alle Hawaii, 36 feriti tra i passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo di linea della compagnia aerea Hawaiian Airlines in volo da Phoenix a Honolulu è stato investito da una turbolenza atmosferica che ha causato una improvvisa perdita di quota del velivolo e il ferimento di 36 persone a bordo, 11 delle quali versano in gravi condizioni. Lo ha annunciato la compagnia, precisando che nell'aereo si trovavano 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. "Siamo fortunati che non ci siano stati morti o feriti critici", ha commentato Jim Ireland, direttore del Servizi di emergenza medica di Honolulu. Secondo le autorità meteorologiche di Honolulu, un'allerta per le condizioni meteorologiche instabili era stata diffusa nell'area, me il movimento delle correnti atmosferiche non era prevedibile nel dettaglio. (Was)