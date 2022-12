Corea del Sud: tasso di approvazione del presidente Yoon cresce al 41,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è aumentato ulteriormente attestandosi al 41,1 per cento, e superando la soglia del 40 per cento per la prima volta da giugno. E' quanto rilevato da un sondaggio di Realmeter pubblicato oggi, che ha coinvolto in tutto 2.509 persone di età superiore a 18 anni. Il tasso di sfiducia è calato di 2 punti percentuali, attestandosi al 56,8 per cento. Secondo i sondaggisti, l'aumento dei consensi è legato in parte ai piani di riforma annunciati del capo dello Stato sui fronti del lavoro, delle pensioni e dell'istruzione, e alle critiche rivolte alle politiche sanitarie del suo predecessore Moon Jae-in. (Was)