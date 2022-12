Usa: Twitter, Elon Musk rimette la carica di amministratore delegato al parere degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore miliardario Elon Musk, la cui recente acquisizione del social media Twitter è argomento di dibattito e polemica da mesi, ha rimesso la carica di amministratore delegato della società al giudizio degli utenti di quella piattaforma. Musk ha aperto ieri un sondaggio sul suo profilo Twitter ufficiale, chiedendo: "Dovrei dimettermi dalla guida di Twutter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio". Per il momento, circa il 56 per cento dei partecipanti al sondaggio si è espresso in favore delle dimissioni di Musk. L'inattesa iniziativa del fondatore di Tesla e SpaceX è l'ultimo colpo di scena di quella che ormai da mesi è una saga mediatica e politica, scandita nelle ultime settimane dalla pubblicazione di documenti riservati da cui è emersa l'influenza esercitata su Twitter dalla politica e da agenzie federali come il Federal Bureau of Investigation (Fbi), e dalle aspre contestazioni del fronte progressista statunitense per il crollo percepito delle misure contro la disinformazione e l'estremismo su quel social media, che riveste un ruolo cruciale nel discorso pubblico Usa. (segue) (Was)