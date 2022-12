Giappone: sondaggio, 65 per cento cittadini contrario a aumento tassazione per la Difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inoltrato una formale protesta al Giappone dopo l'approvazione della nuova versione della sua strategia di sicurezza nazionale, sostenendo che accusa "falsamente" Pechino di impegnarsi nella "coercizione economica" e in attività militari che destano "grande preoccupazione" nella comunità internazionale. Lo ha fatto sapere l'ambasciata cinese a Tokyo, secondo cui il documento strategico viola lo spirito delle quattro intese raggiunte dalle parti e alimenta le tensioni regionali. "La Cina ha sempre aderito alla strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica nazionale di natura difensiva e non ha mai istigato né partecipato a una corsa agli armamenti", ha affermato la sede diplomatica, che ha inoltre difeso l'approccio adottato dal Partito comunista nei confronti di Taiwan e delle isole Senkaku, rivendicate come parte del territorio nazionale. L'ambasciata ha invitato il Giappone a non giustificare il proprio riarmo con la "teoria della minaccia cinese" e ad abbracciare il consenso politico che classifica i due Paesi come "partner e non come reciproche minacce". (Git)