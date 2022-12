Thailandia: figlia maggiore del re resta ricoverata in gravi condizioni dopo un malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Bajrakitiyabha Mahidol, figlia maggiore del re della Thailandia Maha Vajiralongkorn, resta ricoverata in ospedale in gravi condizioni, dopo un malore improvviso accusato la scorsa settimana. La principessa 44enne era collassata mentre assisteva all'addestramento di unità cinofile delle forze armate a Nakhon Ratchasima, a nord di Bangkok, ed era stata immediatamente elitrasportata in un ospedale della capitale. Secondo una nota del palazzo reale, Bajrakitiyabha soffre di una insufficienza multiorgano che coinvolge il cuore, i polmoni e il fegato. Secondo la nota, "il battito cardiaco di sua altezza reale è controllato dalla medicina" a causa di uno scompenso sistolico. Nel fine settimana il palazzo reale aveva anche annunciato che il re e la regina Suthida sono risultati entrambi positivi al Covid-19, ma che entrambi accusano sintomi lievi. (Fim)