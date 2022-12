Business news: Brasile, attività economica segna -0,05 su mese a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile ha registrato a ottobre 2022 una lieve flessione dello -0,05 per cento su mese. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Prodotto interno lordo (Pil). Si tratta del terzo risultato negativo dopo quelli di agosto e settembre. Su anno tuttavia l'attività economica segna una crescita del 3,68 per cento. Complessivamente, nei primi dieci mesi dell'anno l'economia brasiliana è cresciuta del 3,41 per cento. Negli ultimi 12 mesi fino a ottobre 2022 l'indice registra una crescita pari al 3,13 per cento. (Res)