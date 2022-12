Business news: Brasile, Lula annuncia la fine della fase di privatizzazioni di aziende pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che durante il suo governo non ci saranno privatizzazioni di aziende pubbliche. "Metteremo fine alle privatizzazioni in questo Paese e dimostreremo che alcune aziende pubbliche saranno in grado di generare redditività", ha affermato nel corso di un discorso presso gli uffici del gruppo di transizione dei poteri di governo. Il capo dello stato eletto ha poi inviato un messaggio alle imprese straniere interessate a investire in Brasile. "Vogliamo dire alle imprese del mondo intero che chiunque voglia venire a investire qui è il benvenuto. C'è lavoro, ci sono tante cose da fare e c'è un nuovo progetto di investimenti pubblici. Ma non venite qui a comprare le nostre aziende pubbliche, perché non sono più in vendita", ha detto. (Res)