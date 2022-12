Business news: Venezuela, a novembre produzione mensile di petrolio cala del 3,3 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, la produzione di petrolio in Venezuela è stata pari a una media di 693 mila barili al giorno, il 3,3 per cento in meno di quella registrata a ottobre (717 mila barili al giorno). Lo ha reso noto l'Organizzazione dei Paesi produttori del petrolio (Opec). Si tratta di cifre molto lontane dalle previsioni fatte a inizio anno dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro: a marzo, comunque prima che si potessero percepire le ricadute negative del conflitto in Ucraina sull'economia globale, il capo dello Stato aveva parlato di una produzione media di due milioni di barili al giorno, da raggiungersi entro la fine del 2022. (Res)