Migranti: Salvini, fermare traffico umani gestito da criminali

23 luglio 2021

- Che tragedia. “Abbiamo il dovere di fermare il traffico di esseri umani gestito da criminali, che porta solo morte e disperazione”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la morte di una bambina di due anni a seguito del naufragio in mattinata di una barca a largo di Lampedusa. “Più partenze significa più vittime, l’immigrazione va gestita e controllata. Una preghiera per questa bimba volata in cielo”, aggiunge Salvini. (Rin)