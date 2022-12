Argentina: Venezuela, Maradona dietro una vittoria regalata a tutto il continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela si è unito ai festeggiamenti per la vittoria dell'Argentina ai mondiali di Calcio del Qatar. "In ogni minuto e in ogni gol c'era l'ispirazione di Maradona, a dimostrazione della grandezza degli argentini", ha scritto il ministro degli Esteri del Venezuela, Carlos Faria, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Grazie per aver regalato questa gioia al nostro continente", ha aggiunto il ministro. (Vec)