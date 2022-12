Business news: Perù, Fitch, crisi politica aumenta potenziale di rischio per sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima crisi politica in Perù aumenta il potenziale di rischio per il sistema bancario del Paese. Lo afferma l’agenzia di ratings Fitch. Il contesto politico profondamente polarizzato e l'incertezza politica, si legge in una nota dell’agenzia statunitense, si aggiungeranno alle pressioni sulla crescita economica, il che potrebbe tradursi in una minore qualità degli attivi e in una minore redditività per il sistema bancario. Lo scorso ottobre Fitch ha abbassato l’outlook del Perù da stabile a negativo, citando il deterioramento della stabilità politica. Fitch ha rivisto le sue stime di crescita per il Perù nel 2022, portandole dal 2,5 al 2,3 per cento. (Res)