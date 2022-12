Usa: Twitter, Elon Musk rimette la carica di amministratore delegato al parere degli utenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, in particolare, Musk è stato oggetto di durissime critiche per la decisione di Twitter di sospendere i profili di diversi giornalisti, accusati proprio da Musk di aver fatto circolare pubblicamente le informazioni relative alla sua posizione in tempo reale. Nel fine settimana, inoltre, Twitter ha annunciato il divieto di pubblicare sulla piattaforma i link ad altre piattaforme social media: una decisione che ha fatto adirare anche molti sostenitori di Musk, e che potrebbe prefigurare una violazione delle norme antitrust. Dopo la reazione della "comunità" di Twitter, Musk ha fatto rapidamente marcia indietro, scusandosi e affermando che decisioni simili non verranno più assunte senza consultare preventivamente gli utenti. Ieri, infine, l'ad di Twitter ha pubblicato l'inatteso sondaggio, cui ha già fatto seguire un primo commento: "Le persone che desiderano il potere sono quelle che lo meritano di meno". (Was)