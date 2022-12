Usa: il senatore Manchin criptico sulla possibilità di abbandonare il Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Joe Manchin, esponente centrista del Partito democratico degli Stati Uniti, ha mantenuto il riserbo in merito alle indiscrezioni secondo cui si appresterebbe a lasciare il partito, riposizionandosi nell'arco costituzionale del Congresso come parlamentare indipendente. Manchin, che nei mesi scorsi è stato più volte protagonista di polemiche e scontri coi suoi colleghi democratici per la sua resistenza alle proposte di ulteriore aumento della spesa pubblica, starebbe valutando di imitare l'ex collega dell'Arizona Kyrsten Sinema, che ha abbandonato a sua volta i Democratici all'inizio di dicembre. "Ve lo farò sapere a tempo debito", ha replicato Manchin ieri, 18 dicembre, alle richieste di chiarimento dell'emittente televisiva "Cbs News". Il senatore del West Virginia è parso comunque avvalorare le indiscrezioni, tornando a criticare "l'eccessiva partigianeria" del Congresso: "Non penso che i Democratici abbiano tutte le risposte, e non penso che i Repubblicani abbiano sempre torto", ha affermato il senatore. (Was)