Business news: Argentina, cala l'inflazione nella città di Buenos Aires e anticipa una discesa del dato nazionale

- L'inflazione nella capitale dell'Argentina, Buenos Aires, è cresciuta a novembre del 5,8 per cento su mese, in lieve calo rispetto al 7 per cento registrato in ottobre. Lo ha comunicato il dipartimento di statistica della capitale argentina. Nei primi undici mesi dell'anno, l'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) ha segnato un aumento dell'82,9 per cento. Su base annua, l'incremento è stato del 89,9 per cento (+5,9 punti percentuali rispetto al mese precedente). Secondo gli analisti, il calo dell'Ipc di Buenos Aires potrebbe anticipare una discesa dell'inflazione anche a livello nazionale. I dati ufficiali saranno diffusi dall'organismo statistico nazionale (Indec) dopodomani, giovedì 15 dicembre. Secondo le proiezioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) basate sui dati ufficiali, l'Argentina chiuderà l'anno in corso al quarto posto nella classifica mondiale dei Paesi con più alta inflazione, dietro a Zimbabwe, Venezuela e Sudan, e salirà al terzo posto nel 2023. (Res)