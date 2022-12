Natale: Papa, mi preoccupa l’indifferenza, misurare le spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una cosa “che a me preoccupa tanto: è l’atteggiamento dell’indifferenza. Per favore misurate le spese di Natale, misurate. Questo è un Natale triste, un Natale di guerra. C’è gente che muore di fame. Per favore abbiate un cuore grande e non fate le spese come se nulla accadesse”. Lo ha dichiarato Papa Francesco, nell’intervista esclusiva “Il Natale che vorrei” su Canale 5. “L’indifferenza è una delle cose che dobbiamo lottare tanto e voi giornalisti avete un po’ la missione di svegliare i cuori per non cadere in questa cultura dell’indifferenza. Noi dobbiamo prendere coscienza di questo momento storico, della povertà. C’è gente che muore di fame. Almeno festeggiamo la Natività perché la Natività è una cosa bella, è un bel messaggio. Ci vuole fare festa, ma facciamo la festa con certa moderazione”, ha aggiunto il Papa. (Rin)