Qatar: Papa, non è tollerabile quando si scivola da peccato a corruzione

- Questo scandalizza. “Tutti siamo peccatori. E dobbiamo chiedere perdono al Signore tutti i giorni per i nostri sbagli. Io mi spavento. Peccatore sì, corrotto mai. Oggi si scivola dal peccato alla corruzione, per cui noi non dobbiamo tollerare questo”. Lo ha dichiarato Papa Francesco, nell’intervista esclusiva “Il Natale che vorrei” su Canale 5, commentando lo scandalo che stanno attraversando le istituzioni a livello europeo questa settimana. “Come mai, con il bisogno che c’è in Europa di tante cose, questa gente che è nell’amministrazione scivola in questa maniera nella corruzione? Per me è un criterio. E non dobbiamo peccare, ma sono deboli. Anche io sono debole, tutti siamo deboli. La corruzione ti putrisce l’anima”, ha aggiunto il Papa. (Rin)