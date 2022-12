Vaticano: Papa, fondamentale pulizia economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io quando sono stato eletto “ho preso come programma tutte le cose che con i cardinali abbiamo detto nelle riunioni pre-conclave al prossimo Papa che sarebbe stato presente lì, ma nessuno sapeva chi fosse. Una delle cose che più si vede, che non è la più importante ma quella che più si vede, è la pulizia economica, evitare che ci siano cose brutte economicamente”. Lo ha dichiarato Papa Francesco, nell’intervista esclusiva “Il Natale che vorrei” su Canale 5. “In questi giorni è stato riunito il Consiglio per l’economia, sta lavorando bene. Io ho incominciato a fare, con l’aiuto di tutti, quello che i cardinali avevano chiesto. Ma, soprattutto, la missionarietà, lo spirito missionario, l’annuncio al Vangelo. Noi possiamo avere una curia molto organizzata, una parrocchia molto organizzata, una diocesi molto organizzata, ma se non c’è spirito di missione, se non si prega lì dentro non vai. La preghiera è importante”, ha aggiunto il Papa, sottolineando che una cosa che ha dovuto fare e avrebbe voluto evitare, è stata “la parte economica. A me non piace questo. Io ho dato indicazioni soltanto. Tutto questo lo ha visto chiaro il Cardinale Pell, che è quello che ha incominciato questo. Poi è dovuto rimanere quasi due anni in Australia per questa calunnia che gli hanno fatto - che poi era innocente, ma gliel’hanno fatta brutta poveretto - e si è allontanato da questa amministrazione, ma è stato Pell a fare lo schema di come si poteva andare avanti. È un grande uomo e gli dobbiamo tante cose”. (Rin)