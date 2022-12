Business news: Brasile, Cepal stima crescita 2022 al 2,9 per cento, previsto rallentamento allo 0,9 nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe registrare una crescita del 2,9 per cento nel 2022, e un rallentamento fino allo 0,9 per cento stimato nel 2023. È quanto si legge nel "Bilancio preliminare delle economie dell'America latina e Caraibi 2022", pubblicato dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal). La Cepal rivede al rialzo la stima per il 2022 dal 2,6 ipotizzato nella pubblicazione di ottobre, mentre rivede al ribasso la stima per il 2023, rispetto all'1 per cento ipotizzato in precedenza. Il Brasile - come certificano i vari osservatori e istituti finanziari - sta chiudendo il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese ma, in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno entrante. (Res)