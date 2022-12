Business news: Costa Rica, Banca Centrale mantiene tasso di interesse di riferimento al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Costa Rica (Bccr) ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento dell'economia al 9 per cento. La decisione è motivata da un tasso di inflazione considerato ancora "elevato". "La Banca Centrale ritiene necessario mantenere un orientamento restrittivo al fine di ridurre il perdurare di elevati livelli di inflazione e, in tal modo, mitigare il rischio di ritardare la convergenza dell'inflazione verso il target", si legge in un comunicato. Nello specifico, l'indice dei prezzi al consumo a novembre ha raggiunto l'8,3 per cento, mentre in base ai parametri stabiliti della Bc l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2022 è del 3 per cento. La Bc prevede tuttavia che l'inflazione tornerà a ridosso del risultato previsto intorno alla prima metà del 2024, in anticipo rispetto a quanto stimato nella precedente riunione di politica monetaria, in cui tale dato era previsto per la seconda metà. (Res)