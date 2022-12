© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha salutato la vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio del Qatar. "Grazie per questa gioia grande come il mondo, che ci fa sentire la nostra America al centro del petto. Cuba festeggia la tua vittoria come fosse sua", ha scritto Diaz-Canel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Mec)