Calcio: Fernandez a Macron, finale difficile grazie a Francia ma ha "vinto il migliore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha reso "complicata" la finale del campionato del mondo di Calcio in Qatar, ma alla fine "ha vinto il migliore". Lo ha scritto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, rispondendo, su twitter, al messaggio di congratulazioni giunto dal "caro amico", l'omologo francese Emmanuel Macron. "Immensa gioia in Argentina e in tutta l'America latina. Siamo felici ed emozionati per questi meraviglioso trionfo. Viva il calcio e l'amicizia tra i popoli", ha scritto Fernandez. Macron si era complimentato con la nazionale francese, esaltandone la "competitività". "Avete fatto vibrare la nazione e i tifosi in tutto il mondo", ha scritto Macron in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Congratulazione all'Argentina", ha chiosato l'inquilino dell'Eliseo. (Abu)