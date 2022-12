Calcio: Blinken, mondo non avrebbe potuto chiedere una finale più bella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha trasmesso all'Argentina e a Lionel Messi le "congratulazioni" per essersi incoronati campioni mondiali di calcio in Qatar. La finale è stata "una dura sconfitta per i Blues, ma il mondo non avrebbe potuto chiedere una partita migliore e più combattuta", ha scritto Blinken in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Non vedo l'ora di tifare per la squadra di casa nel 2026", ha aggiunto Blinken, anticipando l'edizione che si terrà in Usa, Messico e Canada. (Was)