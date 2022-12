© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'avvio della raccolta sperimentale dei rifiuti con nuovi cassonetti a Tor Bella Monaca. Largo Gennaro Boltri, area parcheggio, Roma (ore 12:30)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene al convegno “Cug riconoscere la violenza di genere”. Sala Laudato Si del Campidoglio, Roma (ore 9)- L'assessore allo Sport, turismo, grandi eventi e noda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, effettuerà un sopralluogo al cantiere del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione. Viale Tiziano, Roma (ore 10)- L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, partecipa all’evento di presentazione dei nuovi Locker di Amazon che saranno installati nelle stazioni della metropolitana di Roma. Stazione Pigneto Metro C, Roma (ore 12)- L'assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, sarà presente a "Roma racconta Roma, storie di commercio". Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma (ore 16) (segue) (Rer)