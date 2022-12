Business news: Argentina, per Fernandez l'economia crescerà del 3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia argentina crescerà di circa il 3 per cento nel 2023, portando a tre gli anni consecutivi di aumento del Prodotto interno lordo del Paese. Lo ha assicurato il presidente Alberto Fernandez in occasione di un evento per celebrare i tre anni del suo governo. Fernandez ha sottolineato che non si registravano tre anni di crescita dal 2007, un dato che ha definito "molto positivo". "Nel 2020 l'economia argentina e mondiale è crollata e questo ci ha fatto soffrire, ma l'anno successivo siamo riusciti a riprenderci da questa caduta", ha dichiarato Fernandez. (Res)