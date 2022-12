© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si è complimentato con la nazionale di calcio, pur sconfitta dall'Argentina nella finale dei mondiali in Qatar, esaltandone la "competitività". "Avete fatto vibrare la nazione e i tifosi in tutto il mondo", ha scritto Macron in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Congratulazione all'Argentina", ha chiosato l'inquilino dell'Eliseo. (Frp)