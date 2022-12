Legge Bilancio: Silvestri (M5s), governo cede a Bruxelles su Pos e si auto sabota su tetto contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel che sta accadendo in commissione Bilancio alla Camera “supera i limiti dell'immaginazione. Dopo che il governo dei ‘sovranisti dall'altro ieri’ ha ceduto a Bruxelles sull'utilizzo del Pos, il ministro Giorgetti ha candidamente ammesso che sul tetto al contante, apparentemente cancellato, c'è stato ‘un errore’ per la presentazione di alcuni testi sbagliati". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle. "La gestione della Legge di Bilancio del governo Meloni, una delle fasi più importanti per il Paese, rasenta il ridicolo e palesa l'inadeguatezza di un esecutivo che, tra figuracce e marce indietro, tutto è, meno che pronto”, conclude. (Rin)