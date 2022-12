Iran: fonti stampa, morto un detenuto durante i disordini nella prigione di Karaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un prigioniero detenuto a Karaj, città capoluogo della provincia di Alborz situata a ovest di Teheran, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un proiettile nel corso di disordini scoppiati nel carcere della città. Lo riferisce l’emittente legata all’opposizione “Iran International”, secondo cui altri quattro detenuti sono rimasti feriti e portati in ospedale dopo essere stati colpiti da “proiettili e freccette”. Nel frattempo, 15 detenuti sarebbero stati posti in isolamento in attesa di essere condannati a morte. Alcuni sarebbero stati condannati in relazione alle proteste scoppiate a settembre a seguito della morte della 22enne curda Mahsa Amini. Secondo quanto riferito dall’emittente, i disordini sono scoppiati nella giornata di ieri, dopo che diversi detenuti sono stati trasferiti in attesa dell’esecuzione. Secondo una stima dell’agenzia di stampa degli attivisti iraniani “Human Rights Activists News Agency” (Hrana), sono circa 100 i prigionieri rimasti feriti dopo che le guardie carcerarie hanno sparato contro i detenuti. (Res)