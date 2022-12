Business news: Venezuela-Colombia, Maduro conferma apertura frontiera al passaggio veicoli dal 1 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha confermato che a partire dal 1 gennaio la frontiera tra Colombia e Venezuela si aprirà completamente, consentendo anche il passaggio dei veicoli oltre a quello dei pedoni. “Posso annunciare che apriremo completamente l'intero confine occidentale del Venezuela con la Colombia per il passaggio di veicoli, motociclette, camion, tutto (...) come regalo di Capodanno alla gente del confine", ha detto Maduro durante un incontro con le autorità politiche, militari e di polizia di tutto il Paese. L’apertura era già stata annunciata lo scorso novembre dal ministero dei Traporti colombiano, secondo cui dall’anno nuovo sarà possibile transitare con veicoli sui ponti internazionali del dipartimento di Norte de Santander. In particolare sarà consentito attraversare i ponti Simon Bolivar e Francisco de Paula Santander, oltre al nuovo ponte di Tienditas. (Res)