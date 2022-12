Demografia: Papa, aiutare famiglie con nascite, figlio è benedizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un inverno demografico oggi in Italia per le nascite. “In Italia ci vuole in questo momento aiutare le famiglie a nascere”. Lo ha dichiarato Papa Francesco, nell’intervista esclusiva “Il Natale che vorrei” su Canale 5. “Tante donne hanno paura di restare incinte perché appena il capo della ditta dove lavorano vede che le ingrossa la pancia la manda via. E tante donne non trovano lavoro perché i datori di lavoro hanno paura che rimanga incinta. Un figlio è una minaccia in questo momento. Ma dove siamo? Dovrebbe essere una benedizione. Per questo credo che dobbiamo riprendere. Io dico, italiani per favore fate figli. La patria ha bisogno dei figli, per favore. Meno egoismo”, ha aggiunto il Papa. (Rin)