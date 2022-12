© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa all'evento di piantumazione dei primi alberi del progetto Ossigeno a Roma Tre. Sede del dipartimento di Ingegneria e dipartimento di Ingegneria Industriale, elettronica e meccanica dell'Università degli studi Roma Tre, via Vito Volterra 62, Roma (Ore 10:30)- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla presentazione del Centro Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere. Palazzo del Commendatore, sede Asl Roma 1, Borgo Santo Spirito 3, Roma (ore 11)- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla Giornata della Trasparenza 2022. Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301, Roma (ore 12) (segue) (Rer)