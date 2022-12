Calcio: India saluta vittoria Argentina, la finale tra le più belle partite di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, si è congratulato con l'Argentina per la vittoria die mondiali di calcio in Qatar, grazie a una finale che "sarà ricordata come una delle partite di calcio più emozionanti" di sempre. La nazionale argentina ha "giocato in modo brillante durante tutto il torneo", ha scritto Modi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Milioni di tifosi indiani dell'Argentina e di Messi gioiscono per la magnifica vittoria", ha aggiunto il primo ministro citando il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. "Grazie a Narendra Modi e a tutto il popolo indiano per condividere questa allegria con tutti noi". (Inn)