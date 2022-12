Tunisia: elezioni, per Usa “passo essenziale verso ripristino traiettoria democratica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni legislative che si sono svolte ieri in Tunisia rappresentano “un primo passo essenziale verso il ripristino della traiettoria democratica del Paese”. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in una nota. Il portavoce, al tempo stesso, ha evidenziato la bassa affluenza alle urne e “la necessità di espandere ulteriormente la partecipazione politica nei prossimi mesi” adottando, in vista della prosecuzione del processo elettorale nel 2023, “riforme inclusive e trasparenti”. In particolare, vengono suggeriti il rafforzamento dell’assemblea elettiva, l’istituzione di una Corte costituzionale e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli Stati Uniti – ha assicurato Price – rimangono impegnati nella partnership di lunga data con la Tunisia e continueranno a sostenere le aspirazioni del popolo tunisino a un governo democratico e responsabile che protegga la libertà di espressione e il dissenso e che sostenga la società civile. Infine, il governo tunisino viene esortato a prendere le misure necessarie per affrontare l’attuale crisi economica, affinché il Paese consegua una stabilità e una prosperità a lungo termine. (segue) (Was)