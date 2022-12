Tunisia: elezioni, per Usa “passo essenziale verso ripristino traiettoria democratica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota è giunta all’indomani delle elezioni legislative anticipate che hanno visto l’8,8 per cento dell’elettorato tunisino recarsi alle urne, pari all’incirca a 804 mila elettori su un totale di circa 9,2 milioni di cittadini aventi diritto al voto. Si tratta della percentuale più bassa registrata dal 2011. Alle ultime elezioni, nell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Le elezioni legislative anticipate sono una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato, Kais Saied, a seguito delle "misure straordinarie" emanate il 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento del parlamento. L'obiettivo del presidente è creare una "nuova Repubblica", dopo anni caratterizzati da corruzione e crisi economica e sociale. A concorrere alle elezioni di quest’anno vi sono stati 1.058 candidati, perlopiù sostenitori del capo dello Stato Saied. Sono 161, invece, i seggi della futura Assemblea dei rappresentanti del popolo, in base alla nuova legge elettorale emanata il 17 settembre scorso, a tre mesi esatti dall’apertura delle urne, che premia i singoli candidati ed elimina le liste presentate dai partiti. (Was)