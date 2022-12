© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino (ore 16:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita l'istituto "Opere sociali Don Bosco Salesiani" di Sesto San Giovanni insieme al ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.Salesiani, viale Giacomo Matteotti, 425 Sesto San Giovanni/Mi (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)La Commissione speciale autonomia e riordino delle autonomie locali, presieduta da Mauro Piazza (Lega), ospita in audizione il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli sul tema dell’autonomia differenziata. Partecipa anche l’assessore regionale all’autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli.Palazzo Pirelli, sala Merini, via Fabio Filzi, 22 (ore 12:30)VARIEIncontro “La terra dei bronzi” organizzato da Touring club italiano e Città metropolitana di Reggio Calabria. Intervengono, tra gli altri, il vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Malacrino e il direttore generale di Touring club italiano Giulio Lattanzi.Palazzo Touring, Radisson Collection hotel, corso Italia, 10 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione del premio "Costruiamo il futuro" in Val Camonica e Valle del Caffaro. Partecipano il presidente della Fondazione "Costruiamo il futuro" Maurizio Lupi e il presidente della Comunità montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli.Auditorium della Comunità Montana di Breno, piazza Tassara, Breno/Bs (ore 11:30)Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il presidente Arera Stefano Besseghini incontrano la stampa prima del Consiglio generale di Assolombarda.Sede Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 16:30)MONZAIl sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’assessore allo Sport Viviana Guidetti consegnano il trofeo "Monza Corre", alla presenza del presidente del Comitato regionale Lombardia Fidal Gianni Mauri.Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste (ore 17:30) (Rem)