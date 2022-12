Malesia: camera bassa in seduta domani, verifica di maggioranza per premier Anwar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea del popolo, la camera bassa del parlamento della Malesia, si riunirà domani per la prima volta dopo le elezioni del 19 novembre, dalle quali non è uscita una chiara maggioranza. Per Anwar Ibrahim, leader della coalizione progressista Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph), che ha giurato il 24 novembre come primo ministro, sarà il momento della verifica, che inizierà con le votazioni per eleggere il presidente e i vicepresidenti, prima del voto di fiducia. Anwar ha messo insieme un governo di unità nazionale che, sulla carta, dovrebbe avere iil sostegno di 148 parlamentari, ovvero tutti tranne i 74 dell’Alleanza nazionale (Perikatan Nasional, Pn) dell’ex premier Muhyiddin Yassin. L’assemblea conta 222 seggi e ne servono quindi 112 per governare.(Fim)