Autostrade: diramazione Roma sud, chiusa per una notte stazione Monteporzio Catone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di mercoledì 21 alle ore 5 di giovedì 22 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del Gra(Grande raccordo anulare di Roma) in direzione Casilina. Lo comunica, in una nota, Autostrade per l'Italia. (Com)