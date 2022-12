Business news: Brasile, settore servizi in calo dello 0,6 per cento su mese a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è calato dello 0,6 per cento su mese a ottobre 2022. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge). Su anno i servizi registrano invece un aumento del 9,5 per cento. Nei primi dieci mesi dell'anno il volume è cresciuto dell'8,7 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a ottobre il volume di affari registra una crescita pari al 9 per cento. Con il dato di ottobre il settore dei servizi si trova il 10,5 per cento al di sopra del livello registrato a febbraio 2020, mese di riferimento prima della pandemia. (Res)