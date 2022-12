Ucraina: Papa, viviamo terza guerra mondiale a pezzetti, è pazzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo io ho parlato, “stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzetti. Quella dell'Ucraina ci sveglia un po’ perché è vicina, ma la Siria da 13 anni che è in guerra terribile. Lo Yemen quanto? Myanmar, dappertutto in Africa. Il mondo è in guerra. Fa soffrire tanto”. Lo ha dichiarato Papa Francesco, nell’intervista esclusiva “Il Natale che vorrei” su Canale 5. “La guerra è come una mistica della distruzione. È una pazzia la guerra, distrugge sempre. Poi, anche la fame, il freddo, ha tante cose che ti porta una guerra, distruzioni. Il commercio delle armi. L'industria delle armi, un'industria che invece di far progredire l'umanità fa delle cose per distruggere. Siamo pazzi. Io dirò alla gente, per favore, non abbiamo paura, ma piangiamo un po’. Ci manca piangere oggi su queste crudeltà”, ha aggiunto il Papa. Con la guerra “i prezzi volano, si perde l’oggettività. Non si può manovrare perché tutto è connesso. Né tu né io sappiamo cosa fosse, cosa sia, fare la fame. Lo sapremo, forse? C’è tanta gente che già incomincia a saperlo”, ha sottolineato il Pontefice. (Rin)