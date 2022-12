Siria: terremoto di magnitudo 4,7 della scala Richter in zona confine con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter ha colpito, in serata, il nord della Siria, nella zona di confine con la Turchia, a circa 16 chilometri a nord di Idlib. Lo riferiscono fonti stampa filogovernative. Il sisma è stato avvertito a Cipro, in Turchia, Giordania, Libano, e Iraq. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, precisando che il sisma ha interessato soprattutto il distretto di Kirikhan, nella regione di Hathay. Finora non sono state registrate vittime.(Res)