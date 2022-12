Germania: sindacato Verdi invita lavoratori magazzini Amazon a scioperare prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato tedesco Verdi ha invitato i lavoratori dei magazzini Amazon in tutta la Germania a sostenere scioperi continui nei prossimi giorni per protestare per la retribuzione giudicata insufficiente. Verdi intende massimizzare l'interruzione dell'attività prenatalizia di Amazon. "I colleghi sono furiosi e non vogliono essere presi per pazzi da un'azienda che guadagna miliardi di profitti", ha detto il sindacato. (Geb)