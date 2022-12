Legge Bilancio: Carfagna, su Sud recepiti emendamenti Azione-Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie anche ai nostri emendamenti per la proroga dei crediti di imposta Sud e Zes, “alla fine il Mezzogiorno trova spazio nella legge di Bilancio, dopo essere stato del tutto ignorato nel testo approvato in Consiglio dei ministri”. Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione. “Il governo sulle agevolazioni Sud arriva tardi, con l'aiutino, ma meglio tardi che mai. Ora li aspettiamo al varco dei Lep: se vogliono fare sul serio lascino perdere la cabina di regia e finanzino almeno il Lep già definito dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard del Mef, quello per garantire il diritto allo studio universitario a tutti i ragazzi, indipendente dalla latitudine. Anche su questo abbiamo presentato un emendamento – conclude Carfagna – e con il collega Marattin, capogruppo di Azione-Italia Viva in commissione Bilancio, daremo battaglia perché venga approvato". (Rin)