Slovacchia: presidente Parlamento Kollar, partiti lavorino per soluzioni a crisi politica

- I principali partiti della Slovacchia dovrebbero concordare il prima possibile le soluzioni per far uscire il Paese dalla crisi politica dovuta al voto di sfiducia contro il governo di Eduard Heger. Lo ha affermato il presidente del Parlamento slovacco Boris Kollar nel corso di un'intervista televisiva. "Il mio compito è raccogliere tutti gli argomenti di tutti i principali partiti per il rapido ritiro del Paese dall'attuale crisi politica", ha affermato Kollar, che tra oggi e i prossimi giorni avrà incontri con i principali leader politici nazionali. Se non ci sarà un'intesa circa lo svolgimento di elezioni anticipate questa primavera, allora sarà all'ordine del giorno la questione della creazione di un governo di tecnici formato dalla presidente Zuzana Caputova. Ma questa idea, ha osservato Kollar, non trova ancora sostegno tra i vertici dei partiti. (Vap)